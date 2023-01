“Un gol per l’ospedale pediatrico microcitemico Antonio Cao”. È quello messo a segno dalla Asd Pirri, che ha donato quasi 2.500 euro all’ospedale pediatrico microcitemico “Antonio Cao” di Cagliari.

«La società rossoblú con Stefano Siddi, Gianluca Pilo, Roberto Mannai, Alessandro Casula e Alessandro Siddi in mattinata ha incontrato nell’Aula Thun il Direttore della Clinica Pediatrica Prof. Salvatore Savasta per consegnargli “l’assegno” con l’importo di € 2.477, frutto della vendita di 47 cappellini, 97 t-shirt e 93 felpe con la scritta stilizzata “Pirri”, più alcune donazioni volontarie di amici del Sodalizio, Istituti Scolastici e Gruppi delle Categorie del Club», si legge in una nota della società.

L’iniziativa era partita poco prima del periodo che precedeva il Natale, dove il ds rossoblù Stefano Siddi, appoggiato a pieno dalla Società pirrese coadiuvata da Gianluca Pilo, Roberto Mannai e Alessandro Casula, aveva pensato di promuovere una raccolta fondi individuando il presidio ospedaliero pediatrico Antonio Cao visto che la Società oltre che alla prima squadra fa della sua forza un bacino di circa 400 bambini dai 3 anni in su.

L’idea “semplice” ma efficace: una scritta stilizzata “Pirri” tutta nuova riportata su tre capi di abbigliamento (cappellino, t-shirt e felpa), con altrettante fasce di prezzo per tutte le tasche, da 10 a 30 euro. Ora la missione è compiuta.

«È stato un mese intenso tra ordini, stampe e consegne ma siamo orgogliosi e felici di aver dato un sostegno concreto all’Ospedale Pediatrico. Ora attendiamo di avere la lista delle cose che occorrono per il regolare svolgimento delle attività, dopodiché andremo prima a comprarle e poi a consegnarle. Tengo a ringraziare la Società (Luca, Bobo e Ale) per avermi appoggiato nel progetto ed essermi sempre stata vicina e teniamo a ringraziare tutte le persone che con l’acquisto di un capo e/o una donazione abbia contribuito al gol, il gol per l’ospedale pediatrico Microcitemico Antonio Cao», le parole del ds Stefano Siddi, ideatore dell’iniziativa.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata