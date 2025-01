La gara contro la Pianese era già sul 2-0 ed era entrata nei minuti di recupero, ma Gigi Scotto non era ancora sazio. Palla rubata a sinistra poco dopo la metà campo, un paio di passi, la testa alta per vedere il portiere fuori dai pali ed ecco il pallonetto da 40 metri che supera Boer, si infila in rete e fa esplodere il "Vanni Sanna" di Sassari.

La rete dell'attaccante sassarese realizzata il 2 novembre in Torres-Pianese è stata giudicata dai tifosi della Serie C Now "Best Goal 2024" per il Girone B.

Per il Girone A il riconoscimento è stato assegnato ad Alberto Lunghi dell'Arzignano, che in una ripartenza del match contro la Feralpisalò ha segnato addirittura da poco dietro la metà campo. Nel Girone C i tifosi hanno premiato Alessio Castellini del Catania, che nella semifinale di Coppa Italia contro il Rimini ha segnato con un tiro di sinistro basso e angolato da 24 metri.

