Il Genoa ha ufficializzato l'esonero del suo allenatore tedesco, Alexander Blessin.

«Il club ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale». La decisione arriva dopo due sconfitte di seguito e una serie di risultati negativi, che hanno portato il Genoa dal secondo al quinto posto della serie B. Contestualmente il club rossoblù ha annunciato che "la guida tecnica della prima squadra sarà affidata ad interim a mister Alberto Gilardino".

Il tecnico, che al momento allena anche la Primavera, esordirà giovedì al Ferraris contro il SudTirol. Ma è una soluzione ad interim: per il prosieguo del campionato il club pensa a Claudio Ranieri.

