Nel giorno in cui il Giudice Sportivo dichiara inammissibile il ricorso del Cagliari per la partita col Modena c ambia comunque la classifica di Serie B . Questo per via di una penalizzazione di un punto assegnata al Genoa, che ha patteggiato per una questione legata ai pagamenti Irpef. "Il consenso espresso dalla Procura Federale", segnala il comunicato, "è motivato dal fatto che parte dei versamenti delle ritenute Irpef relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 risulti effettuata e che, alla data del 16 dicembre 2022, termine ultimo per l’adempimento, il club risultava disporre di un saldo attivo sul conto corrente bancario che avrebbe comunque consentito il pagamento integrale delle ritenute contestate”. Il Genoa resta sempre secondo, ma ora è a 42 punti anziché 43: -12 dal Frosinone capolista, +3 sulle prime inseguitrici Bari, Reggina e Südtirol. Il Cagliari è a -7 dalla zona promozione diretta.

Questa la nuova classifica di Serie B

Frosinone 54, Genoa 42 (-1), Bari 39, Reggina 39, Südtirol 39, Cagliari 35, Pisa 34, Parma 34, Modena 34, Palermo 34, Ternana 34, Ascoli 29, Venezia 27, Como 27, Cittadella 27, Perugia 26, Brescia 25, SPAL 24, Benevento 23, Cosenza 22.

