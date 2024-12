L'imprenditore rumeno Dan Sucu è il nuovo azionista di maggioranza del Genoa. Il patron del Rapid Bucarest, tramite un proprio veicolo di investimento, ha sottoscritto per intero l'aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento, che l'assemblea degli azionisti aveva approvato sabato scorso.

Sucu è noto soprattutto per essere il fondatore di Mobexpert, il più grande marchio di arredamento in Romania con oltre 2.200 dipendenti. È investitore di riferimento nel comparto immobiliare e dal 2022 ha un ruolo chiave nel quotidiano economico Ziarul Financiar. È anche una figura di spicco nel panorama economico internazionale e presidente della Confederația Patronală Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania.

«Il Genoa ringrazia i propri tifosi per il supporto costante e guarda con fiducia al futuro, certo che questa nuova fase saprà consolidare il prestigio e le soddisfazioni che il club merita», ha scritto la società nell’annunciare l’ingresso di Sucu. «La proposta, strutturata e altamente strategica, consentirà di sottoscrivere integralmente l’aumento di capitale, fornendo al club le risorse necessarie per rafforzare le proprie ambizioni sportive».

