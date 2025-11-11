Il Cagliari ritrova Andrea Belotti. Ovviamente non ancora in campo, perché prima di poterlo rivedere in una partita dovranno passare diversi mesi, ma almeno in Sardegna sì.

A un mese e mezzo dal gravissimo infortunio riportato contro l'Inter, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il Gallo è rientrato in Sardegna per cominciare una nuova fase del suo iter di riabilitazione. Che, è doveroso specificarlo, non potrà certo essere breve.

Prosegue come da programma il percorso riabilitativo post intervento per Belotti, che ora inizierà a lavorare a Cagliari sotto la diretta supervisione dello staff medico-sanitario della società rossoblù. «Forza Gallo, siamo al tuo fianco», ha scritto il Cagliari nell'annunciare il suo rientro in Sardegna.

Andrea Belotti (Foto Cagliari Calcio)

Questo pomeriggio, al Crai Sport Center di Assemini, i rossoblù hanno anche ripreso la preparazione dopo due giorni di riposo concessi da Fabio Pisacane. Agli ordini del tecnico e del suo staff, prima seduta di questa sosta per le nazionali che porterà al match casalingo col Genoa sabato 22 alle ore 15. Sono sette i convocati: oltre a Elia Caprile con l'Italia anche gli Under-21 Riyad Idrissi e Marco Palestra, Semih Kılıçsoy con la Turchia Under-21, Zito Luvumbo con l'Angola, Yerry Mina con la Colombia e Adam Obert con la Slovacchia.

