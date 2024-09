"Il Calcio è Calcio" è il titolo scelto da Publikendi e Filmendi per il titolo del documentario dedicato alla squadra femminile del Cagliari, presentato nella tarda mattinata di oggi in un evento all'Opificio Innova a Sa Manifattura. Alla presenza dei dirigenti e delle due squadre di calcio giovanile (Under-15 e Under-17) rappresentate nel video, così come della nuova formazione di calcio a 5 che affronterà il prossimo campionato di Serie A dopo l'accordo con la Mediterranea, è stato proiettato per la prima volta il documentario, della durata di circa 12' e che sarà disponibile su app e canali ufficiali del Cagliari Calcio. Un viaggio lungo tutto lo scorso anno, col racconto delle protagoniste e dei loro tecnici che hanno evidenziato le emozioni, le sensazioni, la passione e gli sforzi compiuti dalle ragazze nei campionati di categoria, con le voci dei protagonisti e le immagini di alcune partite simbolo.

Il progetto. Curato dal Cagliari Calcio insieme alle agenzie cagliaritane Publikendi e Filmendi, il documentario "Il calcio è calcio" porta a scoprire la realtà del calcio femminile rossoblù, che nella scorsa stagione aveva le squadre partecipanti nei tornei Under-15 e Under-17.

«Questo è un lavoro bellissimo dal quale emerge passione», il saluto ai presenti del direttore generale del Cagliari Calcio, Stefano Melis. «È motivo di grande soddisfazione vedere che in ognuna di voi ci siano dei concetti bellissimi: sono i valori che cerchiamo di portare avanti come società, che siano una stella polare da seguire ogni giorno. Li riassumiamo in tre concetti: integrità, ambizione e perseveranza». L'occasione è servita anche per annunciare come Publikendi e Filmendi saranno partner del Cagliari anche nel 2024-2025: «Questo documentario nasce per dare valore a un qualcosa che ancora non è visibile abbastanza, come il calcio femminile. È una goccia nell'oceano, ma se chiunque lavora nella comunicazione riuscirà a cogliere questa nostra sfida allora si creerà un qualcosa di positivo», il messaggio del COO di Publikendi Andrea Carta.

