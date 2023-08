Finito il tempo del ritiro e delle amichevoli, da oggi il Cagliari è tornato al lavoro ad Asseminello per preparare la prima partita ufficiale della stagione, quella di sabato sera alla Domus contro il Palermo per la Coppa Italia.

Buone notizie per Ranieri, che nell'allenamento di questo pomeriggio ha ritrovato in gruppo, anche se ancora solo parzialmente, Jankto. Il ceco, che si era infortunato dopo pochi minuti durante l'amichevole con l'Olbia, è stato costretto a saltare tutta la preparazione e i test giocati in Val d'Aosta e Francia.

Allenamento differenziato ancora per Radunovic, Desogus e Pereiro. Seduta soft per chi ha giocato di più col Brest, esercitazioni e partitella per gli altri.

Domani doppia seduta.

© Riproduzione riservata