Dopo una lunga trattativa, Gaston Pereiro ha lasciato Cagliari e da oggi e fino a fine stagione sarà un giocatore della Ternana.

L'uruguaiano, che ha già raggiunto Terni dove ritroverà l'ex ds rossoblù Capozucca, si metterà subito a disposizione del tecnico Breda. L'ex Psv, arrivato in Sardegna a gennaio del 2020, si trasferisce con la formula del prestito secco oneroso.

In questa stagione, Pereiro non è mai stato utilizzato da Ranieri in campionato. Per lui solo due spezzoni in Coppa Italia contro Udinese e Milan.

