Il suo agente Bentancur ha già fatto scattare la solita asta di mercato, ma intanto Nandez ritrova il campo. El Leon, assente dal primo tempo della gara col Frosinone per un infortunio al flessore, da oggi è tornato a lavorare in gruppo e si candida per un posto contro la Lazio, in panchina o addirittura da titolare.

Ma le buone notizie per Ranieri non finiscono qui, perché nell'allenamento odierno è tornato a lavorare anche Mancosu. Il numero 5 rossoblù, che continua a soffrire per i postumi dell'intervento al ginocchio effettuato la scorsa estate, si è allenato con i compagni e spera di poter tornare tra i convocati per la trasferta di Roma.

Ancora fuori, invece, Capradossi e Di Pardo, che continuano a lavorare in personalizzato e salteranno la gara con la Lazio.

Domani mattina nuovo allenamento al Crai Sport Center e, a seguire, la conferenza stampa di Ranieri.

