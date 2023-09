La sfida di domenica con l'Udinese si avvicina e il Cagliari inizia a recuperare tutti i pezzi. Nella doppia seduta odierna, Ranieri ha ritrovato altri quattro nazionali: dopo Radunovic, Wieteska, Hatzidiakos e Luvumbo è toccato a Makoumbou, Obert, Prati e Oristanio. Gli ultimi a rientrare saranno Nandez e Shomurodov, che dovrebbero presentarsi ad Asseminello per l'allenamento di venerdì mattina.

Dall'infermeria, attenzione alla condizione di Mancosu. Il numero 5 anche oggi ha lavorato parzialmente in gruppo, anche perché dopo aver saltato tutta la preparazione per l'intervento al ginocchio, ora Mancosu deve ritrovare una condizione accettabile. L'obiettivo è quello di strappare una convocazione per la sfida con l'Udinese e andare per la prima volta in stagione in panchina.

Lavoro personalizzato per Petagna e Sulemana, che devono smaltire i rispettivi affaticamenti muscolari. Ranieri spera di avere il via libera dello staff medico per valutarne l'impiego domenica. Restano invece out Desogus, Pereiro e Capradossi.

Domani nuovo allenamento al mattino. Nel pomeriggio, conferenza di presentazione per Andrea Petagna che, alle 18.30, sarà poi ospite negli studi di Radiolina per la trasmissione “Il Cagliari in diretta”.

