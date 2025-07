Il Cagliari esce sconfitto dalla seconda amichevole internazionale. Dopo il 3-1 di mercoledì a Linz col Galatasaray, i rossoblù perdono 2-0 in Germania sul campo dell’Hannover, formazione di 2. Bundesliga.

Pisacane schiera dal 1' il 3-4-2-1 con Caprile; Pintus, Deiola, Veroli; Di Pardo, Adopo, Cavuoti, Idrissi; Vinciguerra, Felici; Borrelli. Inizio con l'Hannover che gestisce la partita, mentre il Cagliari colleziona due cartellini gialli in serie per Adopo e Borrelli nel primo quarto d'ora. In mezzo, all'11', Vinciguerra vede il portiere fuori dall'area e calcia da centrocampo ma sbaglia la mira. Poi Matsuda entra in area da destra, salta Deiola che lo butta giù ed è rigore: dal dischetto Tomiak spiazza Caprile ed è 1-0 al 17'.

Una discesa di Felici al 19' segna la prima azione del Cagliari, scambio con Vinciguerra e destro dentro l'area alto non di molto. Lo stesso Felici prende un altro giallo, con gli ammoniti che diventano quattro in neanche mezz'ora (saranno otto alla fine) perché l'arbitro Benen (evidentemente tutt'altro che amichevole per lui) lo mostra anche a Idrissi.

Cagliari che rischia anche al 35', con un cross da destra sul quale si avventa Pichler: sembra fatta per il 2-0, invece il pallone si schianta sul palo. Al 40' il quinto ammonito rossoblù, Vinciguerra per reciproche scorrettezze con Tomiak (giallo anche per lui). Prima dell’intervallo, al 42', è Chakroun ad andare vicino al raddoppio con un destro di poco a lato. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Ripresa con un Cagliari nuovo di zecca con otto cambi: Ciocci; Pintus, Deiola, Obert; Zappa, Cavuoti, Prati, Liteta, Zortea; Piccoli, Luvumbo. Ma è ancora Hannover, al 47' con un rasoterra da sinistra di Neubauer respinto da Ciocci con Deiola – unico rossoblù in campo 90’ – a spazzare. Il sesto cartellino giallo tocca a Piccoli, dopo un fallo su Bundu rimasto a terra dolorante.

Ciocci nega il 2-0 al 58' a Bundu, liberato sulla destra anche per uno scivolone di Zortea. All'ora di gioco ennesimo ammonito, Cavuoti. È poi ancora Ciocci, al 69', a opporsi a Okon su una mischia originata da una punizione da destra. Per gli ultimi venti minuti fuori Pintus e Cavuoti per Trepy e Sulev, due giocatori provenienti dalla Primavera.

Neubauer ancora vicino al gol al 78’, di testa prende solo l’esterno della rete su cross da destra. Ma l’occasionissima è per Luvumbo all’82’, quando liberato sul secondo palo da un cross da sinistra di Trepy trova il miracolo del portiere Noll sul suo tiro a botta sicura. Dal possibile 1-1 si passa al 2-0 all’86’, su calcio d’angolo da sinistra rimpallo e Neubauer trova la rete cercata per tutto l’incontro, con un destro secco nell’area piccola. E la partita si chiude qui.

