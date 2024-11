Era l'ultimo che mancava all'appello e si è di nuovo presentato al Crai Sport Center di Assemini per l'allenamento di stamattina. Anche Yerry Mina, tornato poco meno di 24 ore fa in Sardegna, è di nuovo a disposizione del Cagliari. Il difensore colombiano, sconfitto con la sua nazionale durante la sosta nelle partite contro Uruguay ed Ecuador, era l'ultimo fra gli otto convocati in nazionale che mancava all'appello e si è unito al gruppo a due giorni dal match di domenica (ore 12.30) in casa del Genoa.

Per Mina primo allenamento dopo due settimane, avrà anche la rifinitura di domani mattina per farsi trovare pronto. Con lui presenti in gruppo anche Gianluca Lapadula e Adam Obert (ieri per loro semplice defaticante). Cagliari al completo in vista della ripresa della Serie A, in un match fra squadre che in classifica sono a pari punti (10). La seduta odierna è iniziata con degli esercizi dedicati all'attivazione, poi spazio alla tattica con sviluppi e soluzioni provate in vista del Genoa.

Al Ferraris, assieme a Mina, Nicola ritroverà anche il centrocampista Michel Adopo: entrambi hanno scontato in Cagliari-Milan la squalifica per l'espulsione rimediata contro la Lazio. Alle 11.30 di domani la conferenza stampa di Davide Nicola, poi la partenza per Genova.

© Riproduzione riservata