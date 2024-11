Prima seduta quasi al completo per il Cagliari in vista della trasferta di domenica contro il nuovo Genoa di Patrick Vieira.

A parte il colombiano Mina, da domani a disposizione di Davide Nicola, tutti gli altri nazionali sono già rientrati ad Asseminello. Si sono allenati in gruppo Sherri, Luvumbo, Marin e Prati, Wieteska era rientrato già ieri. Lavoro individuale di defaticamento per Obert e Lapdadula.

Nicola può iniziare a pensare alla formazione che sfiderà i liguri. Scuffet potrebbe riprendere il suo posto tra i pali, in difesa con Zappa, Luperto e Augello ci sarà uno tra Mina e Palomino. Il tecnico deciderà anche in base alla condizione del colombiano, ultimo a rientrare dagli impegni in nazionale. In mediana Adopo e Makoumbou, poi nel terzetto alle spalle di Piccoli dovrebbero esserci Zortea e Luvumbo laterali, al centro uno tra Viola e Gaetano (più difficile l’impiego dal 1’ di Marin, appena rientrato dalla Romania).

