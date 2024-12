Appena una settimana di pausa per la Primavera del Cagliari che, dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina il 23 dicembre per 2-0 (doppietta di Kingstone), è già tornata al lavoro per la preparazione del prossimo incontro di campionato. Il primo avversario del 2025 sarà il Lecce e i rossoblù voleranno in Puglia il 4 gennaio per continuare a dare la caccia alla parte alta della classifica. I giovani rossoblù sono undicesimi con 23 punti, a -6 dal sesto posto che vale i playoff.

Intanto la Lega Serie A, con una nota ufficiale sul proprio sito, ha reso noti gli anticipi e i posticipi dalla 20ª alla 22ª giornata del Campionato Primavera 1. Le variazioni riguardano anche il Cagliari di mister Pisacane che, nel corso di queste tre sfide, scenderà in campo contro Hellas Verona, Monza e Torino. Di seguito i dettagli sul calendario degli isolani:

Cagliari-Verona , sabato 18 gennaio 2025, ore 13;

Monza-Cagliari , mercoledì 22 gennaio 2025, ore 12;

Cagliari-Torino, domenica 26 gennaio 2025, ore 13.

© Riproduzione riservata