Settimana corta per il Cagliari, che venerdì sera sarà di nuovo in campo nella trasferta di Perugia.

Dopo la ripresa di ieri, questa mattina allenamento completo per i rossoblù, con tre giocatori sotto osservazione. Ancora in personalizzato Falco, ancora sofferente per una botta al ginocchio rimediata a Parma, rischia un nuovo forfait Pavoletti. Il capitano ha subito contro la Ternana una nuova contusione alla caviglia già infortunata e questa mattina ha svolto un allenamento differenziato. La seduta di domani dirà se potrà essere o meno della trasferta in terra umbra. E sempre l'allenamento di domani scioglierà i dubbi sul possibile recupero di Mancosu, che oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, aprendo le porte alla speranza.

Assenti sicuri gli squalificati Dossena e Rog (mentre dalla squalifica torna Azzi), oltre all'infortunato Capradossi.

© Riproduzione riservata