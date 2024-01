Il Cagliari prepara la trasferta di Frosinone, con un piccolo passo in avanti, aspettando il via libera definitivo. Nell'allenamento di oggi al Crai Sport Center, infatti, Lapadula si è allenato parzialmente in gruppo e ora vede più vicino il rientro in vista della trasferta di domenica (ore 12.30, arbitra Dionisi).

Una buona notizia per Ranieri, che davanti continua a convivere con l'emergenza.

Anche oggi, infatti, Mancosu ha lavorato in personalizzato e restano out per infortunio Oristanio e Shomurodov.

Assente anche Luvumbo, impegnato con l'Angola in Coppa d'Africa.

