Il Cagliari porta avanti la preparazione in vista della sfida di sabato pomeriggio al “Tardini” contro il Parma. Un nuovo scontro diretto per i rossoblù, che dovranno fare a meno di Mancosu.

Il numero 5 cagliaritano, infatti, è fermo ai box per una distrazione di basso grado ai flessori della coscia sinistra, infortunio che lo costringerà a saltare le prossime 2-3 partite. Un problema in più per Ranieri, che in questi giorni dovrà capire come sostituirlo.

Alla seduta di questa mattina, Mancosu si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato, mentre prosegue nelle terapie Capradossi. Ancora a riposo precauzionale Radunovic e Dossena, dopo lo scontro di gioco in partita che ha causato una ferita alla testa per entrambi, suturata, rispettivamente, con sei e nove punti.

Regolarmente in gruppo Pavoletti, osservato speciale di Ranieri, che aspetta il bomber per dare più peso a un attacco Lapadula-dipendente.

Domani nuovo allenamento al mattino.

© Riproduzione riservata