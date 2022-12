Due tegole, una dopo l'altra, per il Cagliari che domani attende il Parma alla Domus. Liverani, infatti, perde Rog (botta alla coscia sinistra) e Mancosu (problemi al soleo): entrambi resteranno fuori dalla lista dei convocati, in una gara che il Cagliari vuole assolutamente vincere. “Ci manca la vittoria, per il morale e per la classifica”, ha spiegato il tecnico rossoblù nella conferenza della vigilia. “E ora vogliamo prendercela. Domenica abbiamo fatto una bella partita contro la prima della classe e i 5' finali hanno fatto capire quanta fame abbiamo”.

Dall'altra parte un Parma che è stata l'ultima squadra di Liverani prima dello sbarco in Sardegna. “Una squadra forte, come noi. Rispetto al Cagliari ha un anno in più di B che è servito a smaltire la rabbia e la frustrazione della retrocessione. Rivalsa? No, perché a Parma sono arrivato nel posto giusto al momento sbagliato. C'è stato un cambio di proprietà poco dopo il mio arrivo, avevo ereditato un gruppo a fine ciclo. E infatti, anche dopo il mio esonero, le cose non sono andate meglio. Resta l'ottimo rapporto col presidente e i dirigenti, una stima che va al di là dell'aspetto professionale. Domani, però, voglio vincere: non per rivalsa, ma per il Cagliari”.

