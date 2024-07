Il Cagliari perde 1-3 contro il Como. Nicola salva quasi tutto della prima uscita a Chatillon: «Mi è piaciuta la condizione fisica, siamo ancora un po’ lenti nelle chiusure, nelle uscite con la palla, il lavoro che c’è da fare è tanto ma tutti hanno dato le risposte che speravo».

Il risultato? «Non mi interessa, siamo in un percorso dove abbiamo cambiato tutto, mentre il Como è lo stesso dell’anno scorso, noi stiamo imparando a pressare, a esporci, un calcio divertente e che piacerà al pubblico, ma per questo dovremo lavorare tanto». L’organico: «Nessuno si è fermato in queste settimane, tutti stanno lavorando bene, adesso inseriamo anche Marin, Lapadula e Obert e quindi avremo una rosa piena, eccetto Mina che sarà con noi ad agosto».

Fabregas è soddisfatto: «Sono molto contento, terza partita, era la mia prima partita ufficiale e mi è piaciuto tutto. Siamo la stessa squadra dell’anno scorso più Dossena e Belotti. Loro devono stare sereni, il calcio è la mia passione e io cerco di fare la mia parte. Il Cagliari? Presto per giudicare, hanno cambiato molto, il risultato non conta».

