A Chatillon è iniziata, davanti a circa 500 spettatori, Cagliari-Como.

In Valle d’Aosta splende il sole ma c’è un forte vento.

Il Cagliari scende in campo così: Scuffet, Zappa, Luperto, Hatzidiakos, Augello, Zortea, Makoumbou, Deiola, Felici, Pavoletti, Luvumbo.

Il Como risponde con Reina, Goldaniga, Sala, Dossena, Iovine, Strefezza, Baselli, Cutrone, Belotti, Braunoder, Da Cunha.

Al 12’ la squadra di Fabregas in vantaggio con Cutrone, che ruba palla e in caduta infila Scuffet, non impeccabile. Al 21’ arriva il raddoppio di Belotti, disattenzione difensiva rossoblù e imbucata per il “Gallo” che non fallisce. Al 46’ il Cagliari accorcia con un tap in vincente di Deiola.

© Riproduzione riservata