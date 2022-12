Ancora nelle orecchie i fischi della Domus per il deludente pareggio casalingo (il quinto di fila) col Parma, il Cagliari da questa mattina ha iniziato a preparare la trasferta di mercoledì a Terni contro la Ternana di Andreazzoli.

A poche ore dalla gara col Parma, allenamento defaticante per chi ha giocato ieri, esercitazioni e partitelle per gli altri.

Problemi di formazione per Liverani, che salvo clamorosi recuperi dovrà rinunciare ancora a Mancosu e Rog (anche oggi impegnati con un lavoro personalizzato), oltre che a Nandez, ieri uno tra i migliori in campo, che verrà fermato per una giornata dal Giudice sportivo.

Pienamente recuperati, ormai, Goldaniga e Falco, già in panchina ieri contro i gialloblù.

