La vittoria resta una chimera per il Cagliari, che si accontenta del pareggio casalingo (1-1) col Parma, portando a sei la striscia di gare senza successi.

Solite sorprese da parte di Liverani nelle scelte iniziali, con Barreca a sinistra, Makoumbou che sostituisce l’infortunato Rog e davanti, per dall’inizio, la coppia Lapadula-Pavoletti, col sostegno di Kourfalidis. Ma la partenza e’ tutta degli ospiti. Vazquez semina la difesa rossoblu e ci vuole un miracolo di Radunovic per evitare lo svantaggio. Parma in gol al 19’ con Man, ma un tocco con la mano dello stesso attaccante romeno vizia l’azione e il Var porta ad annullare la rete.

Al 27’ si vede anche il Cagliari, con un cross di Barreca, il colpo di testa di Nandez e la parata di Chichizola . Un lampo, poi il Parma torna padrone del campo, sfiorando il gol con Inglese (rovesciata di poco a lato e Radunovic). Ma la 44’ Vazquez pesca Camara in area che dii testa la mette dentro. E il primo tempo si chiude con i fischi del pubblico.

Nessun cambio nella ripresa, ma il Cagliari prova ad aggredire gli ospiti, aggrappandosi a Pavoletti. Che prima mette alto di testa su un cross di Nandez (7’) e poi sfrutta un clamoroso scivolone di Chichizola (9’) per l’1-1. Il Parma vacilla e Lapadula (12’) viene fermato fortunosamente dal portiere ospite.

Più col cuore che col gioco i rossoblù insistono e ancora Chichizola salva in due tempi sull’ Italo-peruviano. Entrano Deiola per l’evanescente Viola e Luvumbo, chiamato dalla folla, per Nandez (ammonito, salterà Terni), ma il Cagliari non trova alternative ai palloni alti per Pavoletti e deve ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria.

