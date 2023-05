Neanche il tempo di festeggiare la vittoria col Venezia e il Cagliari deve già preparare la semifinale d'andata col Parma. Dopo la sfida secca, un doppio confronto, con l'andata in programma martedì sera alle 20.30 alla Domus (arbitro il comasco Colombo) e il ritorno al Tardini sabato, sempre alle 20.30. E ora il Cagliari non avrà il vantaggio della classifica migliore, visto che le due squadre hanno sì chiuso a pari punti, ma con i ducali quarti grazie proprio al successo nello scontro diretto.

I rossoblù si sono trovati questa mattina ad Asseminello. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Venezia, esercitazioni e partitella a campo ridotto per gli altri. Con Ranieri che è tornato su alcune situazioni viste contro i lagunari. Nella seduta di questa mattina, invece, sarà già vigilia della gara col Parma, studiato in queste ore dal tecnico e dai suoi collaboratori.

Tutti presenti, con le solite eccezioni di Capradossi e Falco. I cartellini gialli rimediati contro il Venezia, invece, hanno già mandato in diffida Dossena e Kourfalidis.

Infine, da questa mattina è scattata la prevendita per i biglietti di Cagliari-Parma. E c'è subito aria di nuovo tutto esaurito, visto che in poche ore sono stati venduti oltre 12.000 tagliandi.

