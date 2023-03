Dal Genoa al Brescia, il Cagliari questo pomeriggio è tornato subito in campo per preparare la visita di domenica all'ex presidente Cellino.

Le buone notizie riguardano Falco, che è tornato a lavorare parzialmente col gruppo, ma anche Lella, che ha ripreso ad allenarsi in personalizzato, insieme a Viola, dopo qualche giorno di riposo.

L'ex Olbia difficilmente sarà disponibile per la gara col Brescia (domenica ore 15, arbitra Fabbri), ma spera di esserci con l'Ascoli. A riposo Rog, che si è fermato dopo 13' nella gara col Genoa per una contrattura al polpaccio sinistro. Domani nuovo allenamento al mattino.

