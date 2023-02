Una buona notizia per il Cagliari, che oggi ha ripreso gli allenamenti ad Asseminello in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Benevento. Nella seduta odierna, infatti, Ranieri ha ritrovato in gruppo Goldaniga.

Il difensore sembra finalmente essere uscito da un incubo iniziato lo scorso 15 ottobre, quando, durante la gara col Brescia, aveva riportato una lesione parziale del legamento collaterale.

Al rientro, Goldaniga era stato fermato da un problema muscolare che si è trascinato per diverse settimane. Ieri il via libera dello staff medico per la ripresa regolare in gruppo.

La lista degli assenti resta comunque lunga. A Deiola (che prosegue nel suo percorso post operatorio), si aggiungono Nandez (che oggi si è limitato a fare terapie e che resterà fuori almeno fino a fine mese per una distorsione al ginocchio), Viola, Pavoletti e Di Pardo, tutti in personalizzato.

Domani squadra in campo con una doppia seduta. L'allenamento di mercoledì mattina ad Asseminello vedrà le porte aperte ai tifosi che hanno assistito alla gara di sabato scorso della Primavera rossoblù col Frosinone.

