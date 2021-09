Dopo il pareggio contro la Lazio all’Olimpico, il Cagliari inciampa di nuovo.

Finisce 0-2 (gol di Di Francesco e Stulac) la partita contro l’Empoli. Un debutto amaro in casa per Walter Mazzarri: il Cagliari con due punti scivola sempre più giù in classifica. E domenica c’è la trasferta di Napoli.

"C'è da lavorare tanto e giocando ogni tre giorni non è facile – commenta l’allenatore -. Mi dispiace per il pubblico perché non siamo gli stessi di quelli visti contro la Lazio. La squadra era affranta, i ragazzi vanno sostenuti e proverò a tirarli su". "All'Olimpico ho visto un'altra gamba – continua -. Forse avrei dovuto cambiare qualche giocatore, in vista del Napoli. Ma l'Empoli è andato a un'altra velocità e ha pressato meglio", ha detto a Dazn.

Quanto al futuro "la rosa ha giocatori che possono consentire diversi moduli - ha concluso - sono certo che la squadra col tempo saprà trovare il modo di esprimersi meglio".

Esulta il mister dell’Empoli Aurelio Andreazzoli: "Abbiamo fatto un bel risultato e siamo felici. Ci sono state idee chiare, siamo stati produttivi e realizzativi su un campo non facile". Tra i migliori c'è anche il giovane Mattia Viti: "Avevamo bisogno di una prestazione di questo tipo sotto l'aspetto difensivo", ha detto il tecnico toscano che si sofferma poi sulla traversa colpita da centrocampo da Henderson: "Non mi sarei sognato di suggerire un'opzione del genere, è stato bravo e quel gol sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una prestazione oltre ogni mia aspettativa".

