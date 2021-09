Cagliari-Empoli è finita 0-2. Ecco le pagelle rossoblù.

Cragno 6: Due gol senza colpe, una grande parata. E due legni che lo salvano, soprattutto la traversa sul tiro di Henderson che per poco non lo beffa da 40 metri.

Walukiewicz 5,5: Fa un buon primo tempo poi stacca completamente la spina. Perde palle banali, come quella da cui nasce l’angolo del 2-0 dell’Empoli.

Caceres (dal 70’) s.v.

Ceppitelli 5: In difficoltà sin dai primi minuti, quando Pinamonti lo brucia su un paio di lanci dalla difesa o direttamente dal portiere. Completa la frittata perdendo la marcatura su Di Francesco in occasione del primo gol dell’Empoli.

Pavoletti (dall’85’) s.v.

Carboni 5: Brutta prova del giovane difensore sardo. Sempre in affanno, Mazzarri lo sostituisce dopo un tempo.

Godin (dal 46’) 6: Non è al meglio, ma con la sola esperienza dimostra di essere di un’altra categoria rispetto agli altri difensori rossoblù.

Lykogiannis 5,5: Rispetto a tanti altri si salva. Mette in mezzo anche qualche palla interessante, grida vendetta un suo cross basso nel nulla che vanifica un’azione pericolosissima.

Pereiro (dal 77’) s.v.

Nandez 6,5: Dà tutto in entrambe le fasi. Le sue folate a destra sono le azioni che più impensieriscono la difesa dell’Empoli. Inesauribile, instancabile. Oggi sembra di un’altra categoria rispetto ai compagni.

Marin 5,5: Poco incisivo in mezzo al campo. Un paio di giocate degne di nota non salvano una partita sotto tono.

Deiola 4,5: Perde tanti, troppi palloni. E anche in fase di interdizione non fa il suo. Sul primo gol è distratto, Haas cadendo riesce a saltarlo.

Strootman (dal 46’) 5,5: Entra e dà qualche geometria, che rispetto a Deiola è già tanta roba. Ma si spegne subito dimostrando una condizione fisica lontanissima dalla sufficienza.

Dalbert 5: Ancora una prova negativa dell’esterno sinistro brasiliano. Era arrivato in Sardegna con buone aspettative, finora non ha dimostrato praticamente nulla.

Joao Pedro 5,5: In alcune occasioni mostra tutta la sua classe, soprattutto quando viene a prendersi il pallone e fa partire delle azioni potenzialmente molto pericolose. Ma sotto porta oggi non ha il killer instinct, e cincischia in un paio di occasioni favorevoli.

Keita 5,5: Si batte e si sbatte, cercando di dare profondità alla squadra con i suoi scatti. Ma non è giornata neanche per lui. Anche sfortunato: grida vendetta quel palo che poteva valere l’1-1.

Mazzarri 5,5: Già finita la luna di miele. Prestazione molto negativa in entrambe le fasi e di quasi tutti i singoli. Il pareggio dell’Olimpico è lontano anni luce, sarebbe stata più importante una vittoria oggi. E invece i rossoblù giocano forse la peggiore partita di questa stagione e per la prima volta non riescono ad andare in gol. A sua discolpa va detto che è difficile stravolgere tutto in pochi giorni, ma questo Cagliari non sembra avere neanche la sua proverbiale grinta. Almeno stasera.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata