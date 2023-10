La Roma travolge alla Domus il Cagliari, sconfitto pesantemente 4-1. Giallorossi straripanti e la squadra di Ranieri resta ancorata all'ultimo posto con soli 2 punti.

Ranieri rilancia Obert al posto di Dossena in difesa e conferma Scuffet tra i pali e Prati in regia.

I rossoblù partono bene e, dopo 10', Petagna impegna di testa Rui Patricio. Poi esce la Roma e, al 19', Aouar sfrutta una dormita difensiva del Cagliari e sigla l'1-0. Neanche il tempo di capire cosa fosse successo e la Roma concede il bis: Karsdorp fugge a destra e mette in mezzo, dove Lukaku la appoggia col petto.

Giallorosso padroni del campo, ma al 38' si ferma Dybala, dopo uno scontro di gioco con Prati, con l'argentino costretto a lasciare spazio a Belotti, mentre Ranieri getta nella mischia Luvumbo per Sulemana. C'è spazio per un battibecco tra i due tecnici, con Sozza che ammonisce sia Ranieri che Mourinho.

Nella ripresa, c'è Zappa per il non irresistibile Hatzidiakos, ma dopo 6' la Roma chiude i conti, con Belotti che fugge via sul filo del fuorigioco e fulmina Scuffet. Il Cagliari non c'è più e al 14' arriva anche il 4-0, con Paredes che mette Lukaku tutto solo davanti al portiere rossoblù, che non ha scampo per la quarta volta.

Entrano anche Dossena e Pavoletti e al 27' un gran gol di Prati viene annullato per fuorigioco. Gara senza storia, ma al 41' il Var richiama Sozza per un tocco col braccio di Cristante. È rigore e Nandez dal dischetto rende meno pesante il ko. Ora la sosta e, alla ripresa, per il Cagliari ci sarà la sfida-salvezza con la Salernitana.

