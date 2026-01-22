Potrebbe pescare ancora in Uruguay il Cagliari, dopo aver portato a fine agosto Juan Rodríguez come ultimo innesto da una nazione storicamente fortunata per i rossoblù.

Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha messo gli occhi su Agustín Albarracín, attaccante classe 2005 di proprietà del Boston River e nel giro della nazionale Under-20 della Celeste. In corso una trattativa fra i due club, per provare a raggiungere un’intesa.

L’offerta del Cagliari è di circa 2,5 milioni di euro, con il Boston River che vorrebbe qualcosa di più. Si continua a discutere, con il mercato che in Italia resterà aperto sino alle ore 20 di lunedì 2 febbraio. A favorire il possibile arrivo di Albarracín il doppio passaporto, visto che ha anche quello italiano: l’ingaggio a gennaio sarebbe pure per inserirlo gradualmente e permettergli di ambientarsi al meglio, con Rodríguez che in aggiunta è un suo amico.

Albarracín è un attaccante, che può giocare anche sull’esterno. Lo scorso anno ha disputato il Sudamericano Sub-20 con l’Uruguay, oltre alla Copa Sudamericana dove ha realizzato due gol e a una presenza nei preliminari di Libertadores. Dopo i rientri di Alberto Dossena dal Como e Ibrahim Sulemana dall’Atalanta (era al Bologna), ufficializzati a inizio settimana, e quello di Alen Sherri dal Frosinone nei primi giorni di mercato ora il Cagliari cerca anche un attaccante per dare più soluzioni a Fabio Pisacane.

