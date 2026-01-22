Il Cagliari guarda ancora in Uruguay: offerta per AlbarracínTrattativa col Boston River per l’attaccante classe 2005, amico di Juan Rodríguez
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Potrebbe pescare ancora in Uruguay il Cagliari, dopo aver portato a fine agosto Juan Rodríguez come ultimo innesto da una nazione storicamente fortunata per i rossoblù.
Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha messo gli occhi su Agustín Albarracín, attaccante classe 2005 di proprietà del Boston River e nel giro della nazionale Under-20 della Celeste. In corso una trattativa fra i due club, per provare a raggiungere un’intesa.
L’offerta del Cagliari è di circa 2,5 milioni di euro, con il Boston River che vorrebbe qualcosa di più. Si continua a discutere, con il mercato che in Italia resterà aperto sino alle ore 20 di lunedì 2 febbraio. A favorire il possibile arrivo di Albarracín il doppio passaporto, visto che ha anche quello italiano: l’ingaggio a gennaio sarebbe pure per inserirlo gradualmente e permettergli di ambientarsi al meglio, con Rodríguez che in aggiunta è un suo amico.
Albarracín è un attaccante, che può giocare anche sull’esterno. Lo scorso anno ha disputato il Sudamericano Sub-20 con l’Uruguay, oltre alla Copa Sudamericana dove ha realizzato due gol e a una presenza nei preliminari di Libertadores. Dopo i rientri di Alberto Dossena dal Como e Ibrahim Sulemana dall’Atalanta (era al Bologna), ufficializzati a inizio settimana, e quello di Alen Sherri dal Frosinone nei primi giorni di mercato ora il Cagliari cerca anche un attaccante per dare più soluzioni a Fabio Pisacane.