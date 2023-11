Il Cagliari scende in campo contro la violenza sulle donne. Non solo affiancando la Lega di Serie A con l'iniziativa “Un rosso alla violenza” che coinvolge arbitri e giocatori per tutte le partite della tredicesima giornata, ma anche con l'adesione a “Prendo un impegno”, campagna di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Libellula, impresa sociale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

Il Cagliari e la Fondazione Libellula si schierano compatti in una campagna quotidiana, prendendo un impegno: "Che le conversazioni di questi giorni non si limitino al 25 novembre. La violenza di genere riguarda tutti". E così sui social del club verrà pubblicato un video di sensibilizzazione con la partecipazione della responsabile del settore femminile Anna Piras, le atlete e gli atleti rossoblù Chiara Aresu, Michelle Carucci, Edoardo Goldaniga, Leonardo Pavoletti e Nicolas Viola.

Inoltre, domani allo stadio, prima della gfara col Monza, saranno distribuiti oltre 10.000 volantini per lanciare un chiaro messaggio “La violenza di genere riguarda anche te”. Le maglie da gioco indossate dal Cagliari contro i brianzoli saranno messe all'asta su CharityStars, a favore dei progetti della Fondazione Libellula. Infine, prima del fischio d'inizio i capitani delle squadre, con al braccio una fascia dedicata, si rivolgeranno agli spettatori leggendo un messaggio di sensibilizzazione.

