Un palo, un gol annullato e altre occasioni, ma al Bentegodi il Cagliari non la sblocca e, contro il Verona, va al riposo sullo 0-0.

Come sempre, Ranieri ribalta le ipotesi della vigilia: difesa a tre, col rilancio di Hatzidiakos, davanti Viola a sostegno della coppia formata da Oristanio e Pavoletti. E il Cagliari prende subito il possesso della partita. All'8' un diagonale di Nandez finisce al lato, mentre all'11' un destro dalla distanza di Prati viene salvato da Montipò e il palo.

Al 15' ancora Cagliari e ancora Nandez, con un pallonetto di poco fuori. Il Verona subisce e si vede solo al 28', con un'azione personale di Suslov e la conclusione deviata da Scuffet in angolo. Al 38' il Cagliari segna anche: punizione di Viola, colpo di testa vincente di Goldaniga ma il difensore è, seppur di pochissimo, in fuorigioco. Il primo tempo, nonostante le tante occasioni per i rossoblù, si chiude così 0-0.

© Riproduzione riservata