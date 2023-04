Il Cagliari prova a smaltire la delusione per la sconfitta di Parma e da domani tornerà a lavoro, ad Asseminello, per preparare la gara di domenica alla Domus (inizio ore 16.15) contro una Ternana nel caos, dopo il nuovo scontro tra il presidente Bandecchi e il tecnico Lucarelli.

Ranieri, però, pensa ai problemi di casa rossoblù. Contro gli umbri mancherà Azzi, fermato per un turno dal Giudice sportivo e che dovrà lasciare la fascia sinistra a Barreca. Out anche Mancosu e Capradossi (per il difensore stagione praticamente chiusa). Il tecnico spera che questa settimana aiuti a migliorare ulteriormente la condizione di Pavoletti, per poter ripresentare dal primo minuto la coppia d'attacco con Lapadula.

© Riproduzione riservata