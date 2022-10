Il Cagliari chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 sul Brescia, grazie ai gol di Luvumbo al 10’ e Deiola al 33’.

Liverani sorprende ancora e presenta, in attacco, un tridente con Luvumbo punta centrale e i due ex Lecce Mancosu e Falco sugli esterni.

Il Cagliari lascia l’iniziativa al Brescia, ma al 10’ passa: pasticciaccio tra il portiere Lezzerini e Papetti, Mancosu ne approfitta e regala a Luvumbo la palla dell’1-0.

La reazione degli ospiti è inesistente e i rossoblù controllano senza problemi.

Al 32’ Deiola pesca Falco, che di testa mette alto. Un minuto dopo, lo stesso Faclo innesca Di Pardo a destra, palla in mezzo dove spunta Deiola per il 2-0.

Il Brescia è tutto in una punizione di Viviani, che Radunovic sventa in angolo. Per il primo tempo, dopo 1’ di recupero, può bastare così.

Alberto Masu

Primo tempo, cronaca in tempo reale

Le formazioni iniziali

Il Brescia di Cellino sulla strada del Cagliari che, dopo aver allontanato la paura e rialzato la testa pareggiando a Marassi contro il Genoa, ha bisogno ora di ritrovare il gol e la vittoria.

E per farlo, Liverani cambia ancora schierando Falco in attacco insieme a Mancosu e Luvumbo e lasciando così in panchina sia Lapadula che Pavoletti.

Eccoli, dunque, gli undici scelti dal tecnico rossoblù per la nona giornata del campionato di Serie B e appena comunicati all’arbitro padovano Chiffi: Radunovic, Di Pardo, Goldaniga, Altare, Carboni, Nandez, Makoumbou, Deiola, Luvumbo, Falco e Mancosu.

Dall’altra parte, l’allenatore in seconda Gastaldello (è rimasto a casa lo spagnolo Clotet, tradito dall’influenza) romperà il ghiaccio con Lezzerini, Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti, Bertagnoli, Galazzi, Bisoli, Moreo, Galazzi e Ayé.

I lombardi sono reduci, a loro volta, dal pareggio interno con il Cittadella e hanno cinque punti in più in classifica.

Attesi alla Unipo Domus 13mila spettatori circa, il fischio d’inizio alle 14.

Fabiano Gaggini

