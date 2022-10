In campo il Cagliari e il Brescia di Massimo Cellino. Il bilancio delle Rondinelle in trasferta uguale a quello dei rossoblù in casa: due vittorie e due sconfitte.

Il Cagliari in gol al 9’. Svarione della difesa del Brescia, il portiere Lezzerini sbaglia un rinvio, la palla finisce sui piedi di Mancosu che la mette in mezzo per Luvumbo: l’angolano non sbaglia.

Il Brescia prova a costruire il gioco ma gli uomini di Liverani sono ben organizzati in campo e per venti minuti nessuna preoccupazione per Radunovic.

Alla mezz’ora, mentre il Cagliari cerca di essere sempre più concreto, Falco serve a centro area Deiola, ma la deviazione di testa finisce alta sopra la traversa.

Raddoppia il Cagliari: al 32’ Deiola, davanti al portiere avversario poggia in rete, dopo che la palla girata da Di Pardo, da destra, ha attraversato tutta l’area piccola ed è stata sfiorata da Luvumbo e Nandez.

Il Brescia prova a rispondere al 40’ con Viviani, su punizione da 25 metri: la palla angolata sopra la barriera arriva alla destra di Radunovic, che si allunga e devia in angolo.

Il primo tempo finisce sul 2-0.

Le formazioni iniziali

Il Brescia di Cellino sulla strada del Cagliari che, dopo aver allontanato la paura e rialzato la testa pareggiando a Marassi contro il Genoa, ha bisogno ora di ritrovare il gol e la vittoria.

E per farlo, Liverani cambia ancora schierando Falco in attacco insieme a Mancosu e Luvumbo e lasciando così in panchina sia Lapadula che Pavoletti.

Eccoli, dunque, gli undici scelti dal tecnico rossoblù per la nona giornata del campionato di Serie B e appena comunicati all’arbitro padovano Chiffi: Radunovic, Di Pardo, Goldaniga, Altare, Carboni, Nandez, Makoumbou, Deiola, Luvumbo, Falco e Mancosu.

Dall’altra parte, l’allenatore in seconda Gastaldello (è rimasto a casa lo spagnolo Clotet, tradito dall’influenza) romperà il ghiaccio con Lezzerini, Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti, Bertagnoli, Galazzi, Bisoli, Moreo, Galazzi e Ayé.

I lombardi sono reduci, a loro volta, dal pareggio interno con il Cittadella e hanno cinque punti in più in classifica.

Attesi alla Unipol Domus 13mila spettatori circa, il fischio d’inizio alle 14.

Fabiano Gaggini

