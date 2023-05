Dalla Ternana al Perugia, il Cagliari sfida l’Umbria con l’obiettivo di centrare una vittoria che, classifica alla mano, blinderebbe i playoff. Ma Ranieri sa bene che non sarà facile. «Troveremo una squadra in forma, guidata da un allenatore che stimo molto. Ci sarà da battagliare. Ho visto la gara con la Spal, avrebbero meritato di vincere. Troveremo un bell’ambiente e dovremo essere pronti perché ci aspettano per farci la pelle. E, come si dice, uomo avvisato mezzo salvato».

E per una gara così complicata, le buone notizie arrivano dal campo: «Mancosu e Pavoletti, dopo il differenziato dei giorni scorsi, oggi si sono allenati con noi. Sono recuperati. Non Falco che ancora sente dolore al ginocchio».

Sulla formazione, come sempre Ranieri si prende tutto il tempo possibile: «Deiola l’ho provato qualche volta dietro quando mancavano i centrali. Dall’inizio? Devo pensarci tra oggi e domani. E per sostituire Dossena non ho problemi a scegliere uno tra Altare e Goldaniga, che quando hanno giocato hanno sempre fatto bene».

Infine, un pensiero ai tifosi: «Li ringrazio, non c’è stato lo sciopero per i primi minuti, ci sono sempre stati vicini anche quando stavamo perdendo la bussola. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi».

