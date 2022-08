Il Cagliari prepara la trasferta di sabato sera a Como, prima giornata di campionato. Per i rossoblù l'obiettivo principale è quello di dimenticare la stagione passata, che però lascia ancora strascichi.

Perché al “Sinigaglia” il Cagliari dovrà rinunciare a Giorgio Altare, che si è trascinato la squalifica rimediata dopo l'ammonizione ricevuta a Venezia, nell'ultima gara dello scorso campionato. Il difensore, autore del primo gol stagionale dei rossoblù contro il Perugia in Coppa Italia, dovrà quindi restare in tribuna. Dove ci sarà anche Fabio Liverani.

Anche il tecnico, infatti, salterà la prima per squalifica. Uno stop che risale addirittura a due stagioni fa, quando Liverani, nel frattempo già esonerato dal Parma, venne squalificato per un turno dalla Procura federale. Nel comunicato del 26 febbraio 2021, infatti, l'attuale allenatore del Cagliari venne fermato “per aver pronunciato più volte espressioni blasfeme” in occasione della gara Roma-Parma del 22 novembre 2020. Al suo posto in panchina ci sarà così il suo vice Cesare Bovo.

