Con le prime due gare del weekend, ha preso il via venerdì la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Il Parma in nove (rosso a Estevez al 55’ e Camara all’86’) ha battuto la capolista Frosinone allo Stirpe, mentre il Pisa ha ribaltato il Perugia. Oggi il Bari ha vinto 2-0 a Brescia, La Reggina ha battuto il Modena, pari tra SudTirol e Palermo. Ternana sconfitta dal Cittadella: si dimette il tecnico Andreazzoli, il presidente Bandecchi (che a fine match ha avuto un duro faccia a faccia con i tifoso più accesi) si prenderà una notte per decidere se il sostituto sarà il vecchio allenatore Lucarelli.

Venerdì

Frosinone-Parma 3-4 (6’, 73’ Vasquez, 21’ Ansaldi, 25’ Caso, 35’ Zanimacchia, 48’ Mulattieri, 71’ Moro).

Pisa-Perugia 2-1 (39’ rigore di Casasola, 51’ Morutan, 58’ Marin).

Sabato

Brescia-Bari 0-2 (21’ Benedetti, 93’ Sheidler)

Como-Cosenza 5-1 (12’ Gabrielloni, 26’ Marras, 45’ Cutrone su rigore, 48’ D’Orazio, 71’ Ioannou, 76’ Gabrielloni).

Reggina-Modena 2-1 (26’ Pierozzi, 39’ Tremolada, 59’ Strelec).

Sudtirol-Palermo 1-1 (5’ Cissè, 48’ Soleri).

Ternana-Cittadella 1-2 (32’ Diakite, 67’ e 93’ Crociata).

Venezia-Cagliari 0-0.

Genoa-Spal 3-0 (77’ Dragusin, 93’ Gudmundsson, 97’ Salcedo).

Domenica

Ascoli-Benevento (ore 16.15): Cosso di Reggio Calabria.

La classifica

Frosinone 55, Genoa 46 (-1), Bari 43, Reggina 42, Südtirol 41, Pisa 38, Parma 37, Cagliari 37, Palermo 36, Modena 35, Ternana 34, Cittadella 33, Ascoli 32, Como 31, Perugia 29, Venezia 29, Benevento 26, Brescia 25, Spal 25, Cosenza 23.

