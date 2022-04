Il 5 a 1 di ieri contro l’Udinese incide non solo sul morale del Cagliari ma anche sulla classifica perché la strada della salvezza si fa sempre più in salita.

Il prossimo appuntamento è quello con la Juve e non sarà probabilmente una passeggiata considerando anche le quattro sconfitte di fila.

Quella di ieri è stata una partita in cui i rossoblù hanno mostrato tutte le loro difficoltà (QUI LE PAGELLE). Dopo il gol dell’illusorio vantaggio firmato da Joao Pedro, la squadra è praticamente scomparsa ma mancava ancora un’ora allo scadere del tempo.

Gli uomini di Cioffi hanno affondato: impossibile analizzare un risultato così, ha detto Mazzarri.

Oltre ai bianconeri il Cagliari deve affrontare anche l'Inter e sarà costretto a vincere soprattutto le partite in casa con Sassuolo e Verona, due squadre che giocano bene, ma che poco hanno da chiedere alla classifica. Mazzarri per sabato dovrebbe avere a disposizione di nuovo Marin e Pavoletti, ma si attende ancora l'esito negativo dei tamponi. E non avrà in mezzo al campo Grassi (squalifica in arrivo).

(Unioneonline/s.s.)

