La sfida tra Udinese e Cagliari finisce 5-1 per i friulani.

Le pagelle dei rossoblù.

Cragno 5,5: due grandi riflessi su Udogie e Beto nell’azione del primo gol friulano, poi ne incassa altri quattro senza riuscire a mettere pezze. Il pallonetto di Molina lo sorprende fuori dai pali.

Goldaniga 5: sorpreso e annichilito come tutti i colleghi di reparto sui gol.

Lovato 4,5: all’inizio prova a tenere botta, ma la velocità e la fisicità di Success e soprattutto di Beto lo mandano in crisi e, in costante ritardo, può solo rincorrere.

Altare 4,5: spaesato sul gol del pareggio, poco deciso su quello del raddoppio. Cerca di spingere e di lanciare, ma non è proprio giornata.

Zappa 5,5: inizia concentrato e grintoso, ma anche lui viene messo a dura prova dalla velocità di Udogie e degli altri sprinter bianconeri. Nella ripresa è suo forse l’unico tiro insidioso rossoblù, che però finisce a lato.

Deiola 5,5: la festa per la 100esima partita è rovinata dalla debacle. Inizia con grande impegno per spezzare e sporcare la manovra degli avversari, raddoppia a tutto campo e dimostra lucidità nell’azione del vantaggio. Poi va in affanno, vedi lo sfortunato assist per Beto che realizza il 3-1. Esce al 54’.

Dalbert 6: gioca da mezzala ed è uno dei meno peggio. Scalda i riflessi di Silvestri, serve l’assist per Joao. Quando i friulani dilagano è l’ultimo a smettere di correre.

Grassi 4,5: i centrocampisti dell’Udinese sono troppo veloci e troppi fisici. Lui fa quello che può, ma è in costante affanno. A fine partita rimedia il secondo giallo per simulazione e viene espulso. Una mezza ingenuità.

Bellanova 5: nel primo tempo, a sinistra, prova a scaldare i motori, ma deve vedersela contro Becao e Molina. Nella ripresa si sposta a destra, ma anche lì si vede ben poco. Anche per lui non è giornata in fase difensiva.

Pereiro 5: primo tempo anonimo, qualcosina nel secondo. Ma sempre poco, troppo poco.

Joao Pedro 6: una grande giocata per Dalbert, un gran gol che gli toglie il digiuno che durava ormai da gennaio. Ma l’undicesimo gol in campionato, molto bello, è praticamente l’unica gioia della sua partita.

Baselli (dal 54’) 5.5: rileva Deiola, ma a parte qualche chiusura per limitare i danni, la mediana non cambia registro.

Keita 5,5 (dal 54’): appena entrato prova la conclusione al volo (parata da Silvestri). È l’unico guizzo.

Rog sv (bentornato)

Walukiewicz sv (bentornato)

Carboni sv

Mazzarri 5: la quarta sconfitta consecutiva fa male per il risultato e soprattutto alla luce del momentaneo vantaggio. Per oltre mezzora la squadra fa vedere buone cose, poi però, dopo il pari e soprattutto dal 2-1, abbandona pazienza e prudenza e sembra scegliere la fretta: così si scopre troppo e viene ripetutamente punita. E ora è sempre più dura.

