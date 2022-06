Zlatan Ibrahimovic non ha intenzione di lasciare il calcio giocato, nonostante età e acciacchi.

L’attaccante del Milan, guida carismatica della squadra di Pioli che ha da poco conquistato lo Scudetto, sarebbe infatti più che motivato a proseguire la sua esperienza in rossonero, anche se con un accordo "particolare” con la società, che prevederebbe un ingaggio con una parte fissa di circa due milioni di euro, più bonus.

Prima però, Zlatan – classe 1981 – lo sa bene, occorre rimettersi in piena forma. Proprio per questo, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse svedese avrebbe affittato una villa vicino al mare in una località top secret (secondo alcuni in Sardegna), per godersi le vacanze, ma anche per creare attorno a sé l’ambiente migliore per rigenerare il fisico e la mente in vista della prossima stagione.

O, meglio, in vista del ritorno in campo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, quando avrà finalmente recuperato dopo l’intervento al ginocchio cui ha deciso di sottoporsi per la ricostruzione del legamento crociato.

