Tre giorni a Cagliari-Frosinone e i rossoblù si preparano alla sfida con la capolista. Nella seduta di questa mattina, chi ha giocato a Pisa si è limitato a un allenamento atletico, mentre per gli altri la seduta si è chiusa con una partitella a tutto campo con l’integrazione di diversi elementi della Primavera.

Ancora terapie per Capradossi, mentre Pavoletti prosegue nel recupero: anche oggi riscaldamento in gruppo e poi allenamento differenziato. Difficile che il capitano possa esserci sabato, l’obiettivo è quello di tornare tra i convocati per la trasferta di Parma.

Domani nuovo allenamento al mattino e, a seguire, la conferenza di Ranieri.

© Riproduzione riservata