Pavoletti (e Pereiro) sì, Jankto e Capradossi a casa. Il Cagliari ha reso noto l'elenco dei convocati per la gara di domani a Lecce (inizio ore 18), con qualche sorpresa. Nonostante la botta al piede, capitan Pavoletti è stato inserito nella lista dei ventitré giocatori in partenza per la Puglia. Recuperato anche Prati, oltre a Nandez e Augello. A Lecce ci sarà anche Pereiro, che quasi certamente saluterà la compagnia subito dopo la gara per raggiungere la sua nuova destinazione, Terni, dove lo aspetta l'ex ds rossoblù Capozucca.

Sul fronte assenze, oltre agli infortunati Shomurodov e Lapadula e con Luvumbo che ha raggiunto il ritiro dell'Angola per preparare la Coppa d'Africa, restano a casa anche Jankto e Capradossi, messi ko dalla febbre.

Questa la lista completa.

Portieri: Scuffet, Radunovic, Aresti

Difensori: Zappa, Di Pardo, Augello, Azzi, Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Obert

Centrocampisti: Prati, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Deiola, Viola, Mancosu

Attaccanti: Pavoletti, Petagna, Oristanio, Pereiro.

