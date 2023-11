Oristanio recupera in extremis, ma nella lista dei convocati per Cagliari-Monza c'è anche un forfait dell'ultimo momento. Mancosu, infatti, resterà a casa per il fastidio al ginocchio che anche oggi lo ha costretto ad allenarsi in personalizzato.

Per il resto, out anche Di Pardo, Nandez e Capradossi, mentre c'è regolarmente Shomurodov, rientrato solo ieri pomeriggio dagli impegni con l'Uzbekistan.

Questa la lista completa dei venticinque giocatori convocati da Ranieri.

Portieri:

Scuffet, Radunovic, Aresti

Difensori:

Zappa, Hatzidiakos, Wieteska, Dossena, Goldaniga, Obert, Augello, Azzi

Centrocampisti:

Deiola, Viola, Prati, Makoumbou, Jankto, Sulemana

Attaccanti:

Pereiro, Pavoletti, Petagna, Luvumbo, Shomurodov, Oristanio, Lapadula, Desogus

© Riproduzione riservata