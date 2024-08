Una traversa per parte fra Cagliari e Roma: alla Domus, nella prima giornata di Serie A, finisce 0-0. Buona prova dei rossoblù.

Nicola schiera il Cagliari col 3-5-2, rispetto al 3-4-2-1 di Coppa Italia, con Luvumbo-Piccoli davanti. Nei giallorossi la sorpresa è Zalewski esterno sinistro alto, con Dybala in panchina come previsto.

Prima mezz’ora senza sussulti, poi ci pensa Scuffet a far prendere uno spavento alla Domus non controllando un retropassaggio di Luperto: riesce a recuperare in tempo e salva sulla linea, evitando un clamoroso autogol. Pericoloso Marin al 41', gran sinistro da poco più di venti metri e sulla respinta di Svilar è N'Dicka a murare Piccoli, che poi al 45’ sfiora l’1-0 con un destro dal limite a lato.

Nella ripresa subito Roma con Soulé, sinistro messo in angolo da Scuffet (48’), un minuto dopo destro a giro di Zalewski alto. Scuffet ancora provvidenziale al 55’, quando su cross di Zalewski lascia scorrere Dovbyk per un rigore in movimento a botta sicura di Pellegrini che il portiere del Cagliari para in due tempi. Si rivede il Cagliari al 59’, cross di Luvumbo e girata acrobatica di Marin a lato.

Al 69’ inizia la partita di Dybala, forse alla sua ultima in giallorosso, per Zalewski. Dal sinistro dell’argentino all’80’ nasce la migliore azione, cross e colpo di testa nell’area piccola di Dovbyk sulla traversa. Traversa che un minuto dopo colpisce anche Marin con un super destro dal limite toccato da Svilar. Poi segna Pellegrini, tap-in su tiro di Dovbyk respinto corto da Scuffet, ma è fuorigioco. Nel recupero (93') Adopo serve Pavoletti, destro a lato, poi l'ultima azione è un destro di El Shaarawy di poco fuori.

