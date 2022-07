Nuova goleada per il Cagliari, che dopo il 13-0 di domenica ha concesso il bis, superando ancora una rappresentativa di dilettanti col punteggio di 10-2. Grandi protagonisti, con un poker a testa per tempo, Desogus e Joao Pedro.

Liverani ha mischiato le carte rispetto a domenica, concedendo l’esordio stagionale tra i pali a Ciocci. In avanti, l’eroe di giornata è stato il giovane Desogus, che domenica era rimasto a secco e che, stavolta, ha subito rotto il ghiaccio dopo appena 2 minuti. Una volta trovata la strada, Desogus non si è più fermato, andando ancora a bersaglio all’8’, al 10’ e al 22’. Non bastasse il poker, Desogus ha trovato anche il tempo per regalare (29’) a Pavoletti la palla del 5-0. Al 33’, intervento falloso in area di Altare e rigore realizzato da Mattana.

Nella ripresa, undici cambi per Liverani e Joao Pedro mattatore con un altro poker (7’, 14’, 25’ e 43’). A segno anche Tramoni (17’) e, per la squadra di Andreini, Stocchino con una punizione dalla distanza (22) per il definitivo 5-2.

