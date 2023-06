«Mignani quasi in campo, momento decisivo». È il 94’ della finale dei playoff tra Bari e Cagliari. Le squadre al San Nicola stanno pareggiando: un risultato che porterebbe i pugliesi in serie A. Il possesso palla è rossoblù. La tensione è massima anche negli studi di TeleBari, dove Cristian Siciliani e Antonio Di Gennaro stanno facendo la cronaca in diretta della partita che vale la promozione.

Makoumbou, Zappa che salta Maita e serve Pavoletti: ecco il gol del trionfo del Cagliari, che lascia in B la squadra di casa.

I microfoni della rete pugliese registrano il silenzio. Poi un mesto «gol». I cronisti sono increduli, il mondo è crollato, il sogno si è infranto.

«Così no, così no, così no»: ripetuto tre volte. E a Cagliari e in tutta la Sardegna esplodeva la festa. Di ben altro tenore la reazione di Lele Casini in diretta su Radiolina.

