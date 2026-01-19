«I sogni nel cassetto? Salvarsi con un allenatore e una squadra giovani. E inaugurare entro cinque anni il nuovo stadio Gigi Riva».

Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, in un'intervista a Radio Rai GR Parlamento.

Proprio a Riva è stata dedicata la storica vittoria di sabato notte con la Juventus: «Fa piacere - ha detto Giulini - anche perché capitata proprio nella settimana della ricorrenza della sua scomparsa. Ma Gigi, tutti ricordiamo i suoi no alla Juve, ci accompagna sempre. L'ultima telefonata sportiva fu quella a Ranieri prima di Cagliari-Bari. Una vittoria che vale doppio. Con tanti cerotti: da tanti mesi, senza lamentarci, facciamo a meno di giocatori esperti e importanti come Belotti. E poi Deiola, Folorunsho e Felici. Anche Mina quest'anno ha più problemi fisici rispetto alle altre stagioni. Per non parlare dell'ultimo infortunio di Zappa, 200 partite con noi».

Il presidente rossoblù ha anche parlato di Kilicsoy: «Un talento. E se dovesse continuare così ad aprile discuteremo senz'altro l'opzione riscatto. È uno dei tre talenti turchi del 2005 insieme a Yildiz e Arda Guler. Ho visto che ha parlato a lungo con Yildiz: gli auguro di diventare forte come il bianconero».

Giulini si coccola anche Caprile: «Un atleta e un ragazzo eccezionale, già leader nello spogliatoio. Ha avuto molte richieste ma ha scelto di rimanere a Cagliari e spero, salva la possibilità di una chiamata con una squadra che faccia le Coppe, che possa rimanere con noi anche il prossimo campionato».

A proposito di portieri, Giulini ha ricordato il suo passato da estremo difensore nelle giovanili del Milan: «Mi presero dopo una grande partita contro di loro quando giocavo nell'Orione, era la squadra degli olandesi, a volte mi allenavo con Rossi, Taibi e Pazzagli. Galliani quando mi vede mi dice sempre: “Tu eri dei nostri"».

Giulini ha anche speso parole per Fabio Pisacane: «Ha fatto un bel percorso in questi anni - ha detto - è andato anche a vedere come si lavora alla Red Bull, apprende molto velocemente e migliora di mese in mese».

Sabato per il Cagliari c’è la Fiorentina. «Commisso – ha ricordato Giulini a proposito del patron viola scomparso nei giorni scorsi – era un grande uomo e il Viola park è il centro sportivo più bello d'Europa. Un abbraccio alla famiglia e al popolo viola, con la Fiorentina siamo vicini anche per il ricordo di Davide Astori».

