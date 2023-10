Ultimi, ma c’è tempo per risalire la china e tutto è possibile con il «nostro condottiero» Claudio Ranieri.

Tommaso Giulini non parla solo di stadio, affronta anche il difficile inizio di campionato del suo Cagliari: «Sarà una stagione complicata, non c’è dubbio e lo sapevamo sin dal principio», premette il patron rossoblù.

«Le prime partite – riconosce – non sono andate benissimo, ma dall’ultimo posto in classifica possiamo solo risalire e possiamo farlo grazie a un gruppo che già era granitico la scorsa stagione e si fa sempre più coeso, come ho ricordato loro diverse volte, in primis nel pranzo prima della serata di Bari che ci ha visti tornare in A».

«Sono convinto - le sue parole - che questi ragazzi daranno altre grandi soddisfazioni ai tifosi che trepidano per i nostri colori in giro per il mondo. Tutto ciò sarà ancora possibile anche grazie al nostro condottiero, Claudio Ranieri. La cittadinanza onoraria di Cagliari è solo l'ultimo tributo che ha meritato di ricevere dal popolo sardo: la sua competenza, la leadership, la capacità di dare serenità a tanti ragazzi che sono neofiti della categoria sono determinanti».

