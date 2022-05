La partita con la Lazio di lunedì sera sarà l’ultima di Giorgio Chiellini allo Stadium con la maglia della Juventus. Il difensore lo ha annunciato nelle scorse ore spiegando che con la fine di questa stagione di serie A metterà fine alla sua carriera.

38 anni da compiere ad agosto, livornese come mister Allegri, era arrivato nel club nell’estate del 2005: “Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco - scrive su Instagram - vi aspetto lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera. Vi voglio bene”.

A celebrarlo, su Twitter, anche la Juve che ha messo come foto del profilo ufficiale la foto di Chiellini. “Cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze sarà l'ultima partita - le parole del difensore dopo la delusione dell'Olimpico per aver perso la Coppa Italia -. Dico ciao con gioia a questa squadra, di cui sarò per sempre il più grande tifoso, perché la Juve ti rimane dentro”.

(Unioneonline/s.s.)

